Jelena Perčin progovorila o razvodu

​Poznata hrvatska glumica i majka troje djece, Jelena Perčin, otvorila je dušu u podkastu ”Mame kod Lane” te voditeljki Lani Gojak Bajt otkrila kako se nosila s razvodima i šta joj je bilo najvažnije kada je u pitanju komunikacija s djecom oko te vrlo delikatne i teške teme. Oni roditelji koji su to prošli, znaju da kad tad djeca počnu s pitanjima zašto njihovi roditelji nisu više zajedno, a glumica je otkrila kako je i zašto ona postupila.

Jelena je majka četrnaestogodišnje Lote, petogodišnje Maše i trogodišnjeg Jakše, a iza sebe ima dva braka. Najstarija Kćerka Lota dijete je iz braka s vlasnikom zagrebačkog kluba Mint, Kristijanom Babićem, s kojim je glumica bila u braku tri godine, a ostali su u dobrim odnosima.

Kasnije se udala za crnogorskog glumca Momčila Otaševića, kojeg je upoznala na snimanju serije "Kud puklo da puklo", ali i taj brak je prekinut, a u njemu su dobili dvoje djece.

Jelena je voditeljki Lani Gojak Bajt otkrila kako je nakon razvoda komunicirala s djecom, a kako bi im olakšala takvu tešku situaciju. Otkrila je kako su njena dva razvoda bila potpuno različita, ali da je svejedno riječ o situaciji u kojoj se mora maksimalno prilagoditi.

"Potpuno je bio različit moj prvi razvod od ovog drugog jer su u pitanju različiti ljudi. Tu je situacija gdje možeš dati svoj maksimum i nadati se najboljem. Tu nema pravila. Mogu posljedice biti ovakve i onakve, ali ja mislim da je puno teže biti u lošem braku".

Nastavila je:

"Nama nije velika promjena jer je Momo, takav nam je posao, puno ga nije bilo, puno je radio pa u tom smislu nije djeci bio šok. Mislim da je važno, i što mi se pokazalo od početka, ono što je moj stav, da je bitno da postoji komunikacija. Da djeca vide komunikaciju među roditeljima i da ona nije patološka. Po mogućnosti da neke svoje ljutnje, povrede, uspije čovjek staviti sa strane. Staviti stvarno djecu na prvo mjesto", poručila je Jelena.

Istakla je kako je komunikacija među rastavljenim supružnicima jako važna jer djeca puno više čitaju neverbalne znakove nego verbalne.

"Ukoliko se to ne može onda maksimalno izbjegavati komunikaciju pred djecom, upravo zato jer čitaju te znakove. Djeca su zapravo jako prilagodljiva. Meni je bitno da nikad nisam rekla ni Loti, a sad ni Maši i Jakši mama i tata više nisu zajedno jer se ne vole. To mi je nešto grozno. Maša i Jakša su još uvijek premali. S Lotom sam to kasnije komunicirala, negdje u prvom osnovne je počela postavljati pitanja. Onda bi joj rekla, ne, ja volim tvog tatu. Nismo više zaljubljeni, nismo više u braku, ali ga ja volim i on je moj prijatelj i nekako mi je važan jer je tvoj tata. I onda oni tu steknu neku stabilnost i nemaju osjećaj da moraju birati između dva roditelja", otkrila je glumica.

Naglasila je kako nikako ne želi dovesti svoju djecu u poziciju da moraju birati između roditelja.

"Najčešće djeca biraju slabijeg roditelja jer intuitivno osjećaju da ga trebaju zaštititi. Ima i tih nekih faza koje treba izdržati i ne povoditi se za nekim sentimentom trenutnim nego dugoročno što je stvarno za njih dobro. Nema idealne porodice, ni oni koji su u braku, ni oni koji su rastavljeni. Niti je život idealan. Život nosi puno nepravdi i puno frustracija. Ako bih rekla da je nešto umijeće življenja to je naučiti se živjeti s tim da sam ne uđeš u frustraciju."

Još je rekla:

"Da znaš nekako naći radost u svemu, barem u onome što imaš, s jedne strane, a s druge strane da su neki promašaji, greške sastavni dio života. Jednostavno treba ići dalje", zaključila je Jelena Perčin, prenosi "CDM".

