Jelena Rozga: Ne znam kuvati i ne volim to

Pjevačica Jelena Rozga u najnovijem je intervjuu progovorila o svojoj dnevnoj rutini te je otkrila kako se nosi s narušenim zdravstvenim stanjem.

"Posljednjih mjesec dana rano se budim, što je jako netipično za mene. Odradim pripreme u Ljubljani, vratim se u stan i već oko 22 sata odem u krevet. Totalno sam promijenila bioritam. Tijelo i um odmaram u tišini. Ugasim sve i gledam u jednu točku. Isključim se u potpunosti", ispričala je za Story i dodala:

"Štitnjača mi je dobro. Izdržaće sve ovo trenutno ludilo".

Otkrila je i kako je bila dadilja malenom Blumu te da bi se jednog dana i sama voljela ostvariti u ulozi majke.

"Ja inače obožavam djecu jer su vesela i zaigrana. Voljela bih se i ja jednog dana ostvariti kao majka", rekla je.

Priznala je i kako se ne snalazi u kuhinji.

"Ne znam kuvati, ne volim to i nikako nisam za kuhinju. Nećakinja me uvijek upozorava da budem što dalje od pećnice. No nikad nisam ništa zapalila", rekla je Rozga.