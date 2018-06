Jelena Tomašević posvetila pjesmu Ivanu Bosiljčiću

Pop pjevačica Jelena Tomašević posvetila je pjesmu "Dobro jutro, ljubavi" svom voljenom suprugu, a sada otkriva njihove male jutarnje rituale.

Kada se povede priča o glumcu Ivanu Bosiljčiću, Jelena ne skida osmijeh sa lica.

"Istina je da sam je posvetila Ivanu. Tekst je pun ljubavi i pozitivnog raspoloženja i podseća me na Ivana i našu ljubav. Kada sam mu pustila pesmu, koju sam dobila u baladnoj varijanti, on se oduševio", kaže Jelena za 'Blic'.

Jelena otkriva i ko je ranoranilac u njihovom domu.

"Dešava se kada Nina ide u vrtić da nas dve ustanemo prve. Spremamo doručak, budimo Ivana i doručkujemo zajedno. Dragi su nam momenti u kojima ga Nina i ja iznenadimo doručkom u krevetu. Naročito Nina to voli. Ipak, kada on snima seriju 'Urgentni centar', ustaje još u šest ujutru", kaže Jelena.

Romantične sitnice su sastavni dio njihove svakodnevnice.

"To su bračne pikanterije, mislim da u svakom braku to postoji, mala iznenađenja. Tako i mi imamo te situacije, sasvim obične i normalne stvari. Kada smo već kod romantičnog, pre neki dan sam pitala Ninu šta će da joj spremim za večeru, a ona je rekla: 'Hoću nešto romantično'. (smeh) A zapravo je to bio čokoladni kornfleks", iskrena je Jelena.

Kćerkica Nina je napunila šest godina i Jelena priznaje da je i te kako muzikalna. Ipak, stid od nastupa u javnosti – postoji.

"Ona veoma lepo peva, ali je u fazi stidljivosti kada ne želi javno da peva. Ipak, ne mora da znači da se to neće promeniti u budućnosti. Zanima je crtanje, pričala je kao mala da želi da bude naučnik, videćemo", kaže Jelena.