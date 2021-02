Jelisaveta i Teo kupuju kuću u Italiji?

Jelisaveta i Miloš Teodosić su izgleda pronašli zemlju u kojoj žele da žive u budućnosti, a to je Italija, gdje košarkaš igra za tamošnji klub Virtus iz Bolonje.

Bračni par, prema navodima "Kurira", planira da kupi kuću u ovom industrijskom, poljoprivrednom, finansijskom i transportnom centru. Bolonja im se veoma dopada, a taj grad je sedmi po veličini i jedan od najbogatijih gradova Italije.

Glumici i sportisti, koji već duže vrijeme žive u prijestonici pokrajine Emilija-Romanje, naročito se dopada to što ima najveću sačuvanu staru gradsku četvrt u ovoj zemlji. Poznat je po svojim tornjevima, crkvama, natkriljenim trijemovima i industriji tjestenina. Ovdje se nalazi i najstariji univerzitet na svijetu, osnovan 1088. godine, koji i dalje privlači mnogobrojne studente, što im odgovara za školovanje njihovih nasljednika u budućnosti.

Sve što su doživjeli i vidjeli u prethodnom periodu je uticalo na to da odluče da sebi obezbijede krov nad glavom i da upravo Bolonja bude grad koji će biti njihova životna baza. Naravno, u Srbiji imaju nekretnine, i tu im je porodica, pa će često dolaziti u svoj grad. Glumica, koja se nedavno porodila i na svijet donijela drugo dijete, za srpske medije je opisala svoj život u Italiji:

"Italijani su preležerni, preopušteni, ne mogu to da izdržim. Ipak, dobro je što vrlo retko pričaju engleski i onda se njihov jezik brzo nauči. Dopadaju mi se njihovi porodični rituali, od 14 do 17 sati je pauza za ručak i to svi poštuju. Lepo je da imate vreme rezervisano za porodicu, da zajedno doručkujete, ručate i večerate", rekla je Jelisaveta.

Pomenuti portal pokušao je da kontaktira poznate supružnike, ali kako navode oni nisu odgovarali na njihove pozive.