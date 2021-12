Jokićeva supruga prvi put u javnosti, sa kćerkicom gledala meč

Srpski košarkaš Nikola Jokić je imao najljepšu moguću podršku na sinoćnoj utakmici, pošto je na tribinama dvorane u Denveru bila njegova supruga Natalija zajedno sa njihovom kćerkicom Ognjenkom.

Naravno, tu su bila i Jokićeva braća, koja su takođe ispratila utakmicu sa tribina.

Predivan momentat je uhvatila reporterka Kejti Vindž koja je sliku Jokićeve supruge Natalije i kćerkice podelila na Twitteru.

Podsjetimo, Nikola i Natalija vjenčali su se prošle godine u Somboru, a u septebru ove godine su dobili prvo dijete, kćerku Ognjenu.

U periodu kada su počeli da se zabavljaju Nikola je igrao u Srbiji, u klubu Vojvodina Srbijagas, dok je Natalija upisala studije u Americi.

"Išao sam u srednju ekonomsku školu a Natalija je trebalo da pođe za Ameriku, već je bila upisala psihologiju na “Seminole State Collegeu”. I bukvalno dva meseca pošto smo počeli da se zabavljamo ona je otputovala", ispričao je košarkaš svojevremeno u intervjuu za "Gloriu".

Nikola Jokić’s wife Natalija and their daughter taking in some holiday hoops tonight at Ball Arena pic.twitter.com/6BqGMqtPez