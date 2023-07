Jovan Perišič suprugu zaprosio na nesvakidašnji način

Pjevač Jovan Perišić rijetko priča o svom privatnom životu, a ono što svi znaju jeste da ima suprugu sa kojom ima troje odrasle djece.

Međutim, za Grand je napravio izuzetak i progovorio o porodici i problemima sa kojim se posljednjih godina susreće zbog supruge.

On je otkrio zbog čega javno ne eskponira svoju lijepu suprugu i veoma uspješnu djecu.

"Ja nisam u tom fazonu. Kao i kod većine normalnih ljudi, porodica mi je broj jedan, na prvom mjestu. Moja supruga i moje troje djece su mi najvažniji i ništa ne može da mi zamijeni porodičnu sreću", rekao je Perišić za Grand.

Prvog susreta sa suprugom sjeća se kao da je bio juče, a ne krije da ju je zaprosio na nesvakidašnji način i to u kafiću. I kako kaže, ni u jednom trenutku se nije pokajao.

"Relativno mlad sam se oženio i nikad se nisam pokajao. Još dok smo se supruga i ja zabavljali, samo par mjeseci je prošlo i ja sam odmah rekao 'daj da se uzmemo, da ne idemo više po kafićima i restoranima'. Živio sam sam u Novom Sadu i bili smo mladi, zaljubljeni. Ona je tad imala 19 godina, kao i ja, inače sam ja stariji od nje 19 dana", prisjetio se pjevač i dodao da mu se supruga dobro drži za razliku od njega. Kaže da je kafana najveći krivac što se promijenio.

"Žena mi je top, a i odlična je kuvarica. A ja, kako je korona virus naišao, ugojio sam se kao kad se ljudi tek ožene, pa se opuste i više ne vode računa", požalio se pjevač.

Iako u njihovom braku decenijama sve skladno funkcioniše, ne krije da zbog jedne stvari ima problem sa suprugom.

"Kada smo na nekoj proslavi, ona više nije kao inače da me tjera da idemo kući, već neće kući i gura mikrofon meni (smijeh). Ona voli Bešlića i Šabana pored mojih pjesama. Ja znam šta ona voli i pjevam joj, ali to su sve teške pjesme i ja je uvijek pitam što mi to traži na fajrontu", s osmijehom je istakao i otkrio da je njegova draga i tvorac njegovih hitova.