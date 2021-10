Jovana Jeremić kupila stan u Beogradu

Voditeljka jutarnjeg programa na televiziji Pink, Jovana Jeremić, postala je vlasnica nekretnine u beogradskom naselju Mirijevo.

Jovana je konačno ispunila svoju dugogodišnju želju i konačno obezbijedila sebi, isključivo svojim finansijskim sredstvima, nekretninu u prijestonici, zbog čega je neizmjerno srećna i ponosna.

"Istina je da sam kupila stan u Mirijevu. Ja sam odlučila da to kupim sebi za rođendan, koji je za pet dana. Kad me pitaju šta da mi kupe za rođendan neki muškarci, ne znam šta bih im odgovorila! Nisu na vreme to odradili kada je trebalo. Na sreću moju, sada sve mogu sama da obezbedim, onda ja biram s kim ću i šta ću i niko ne može da me ucenjuje", rekla je Jovana.

Dodaje da vrijednost stana ne bi otkrivala.

"Bila sam skromna, to je odlika moje ličnosti. Stan ima oko 43 kvadrata i blizu je sestrinog stana, to je bilo presudno. Taj stan će ostati Lei ili mojim roditeljima, odlučiću o tome u zavisnosti od toga koliko para budem zaradila u budućnosti", ističe voditeljka.

Kaže da je stan u potpunosti renoviran.

"Pitanje je sada da li ću odmah živeti u njemu ili ću ga izdavati. Bitno je da sam ja nekretninu obezbedila i da sam napokon ostvarila svoj životni san", ispričala je Jovana za Pink.rs.

Podsjetimo, Jovana je ranije pričala da planira da kupi nekretninu, ali da će njen stan biti poseban, jer će za razliku od drugih imati dva bračna kreveta.

"Moj stan će za razliku od drugih, normalnih, imati dva bračna kreveta. Kod mene je sve puta dva. Dva muža nemam trenutno, ali za svaki slučaj kupujem krevet. Postoje dve Jovane, biće jedan pink baldahin za divlje stvari, a drugi svetlo roze, jer ja sam nežna i neukrotiva", rekla je ranije voditeljka.