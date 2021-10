Jovana Jeremić priznala da je nekada bila ljubavnica

Voditeljka Jovana Jeremić priznala je da je nekada bila ljubavnica, a kada je pričala o svom novom stanu otkrila je da će imati dva bračna kreveta.

"Moj stan će za razliku od drugih, normalnih, imati dva bračna kreveta. Kod mene je sve puta dva. Dva muža nemam trenutno, ali za svaki slučaj kupujem krevet. Postoje dve Jovane, biće jedan pink baldahin za divlje stvari, a drugi svetlo roze, jer ja sam nežna i neukrotiva - rekla je Jovana, pa otkrila da li je ona i dalje u braku", rekla je Jeremićeva.

Dodaje da je trenutno zauzeta.

"Za sada je sve okej. Videćemo šta budućnost donosi, ali ja sam sa svojim mužem pre svega prijatelj, on je otac mog deteta, on je moj najveći prijatelj, kao i ja njegov. Nema promena, kada bude bilo - ja ću to reći. Na kraju uvek sve bude dobro", istakla je Jeremićeva.

Kako je Jovana priznala, davno je bila ljubavnica, ali sada nije na njihovoj strani, a dodala je i da zna mnoge ljubavnice poznatih ličnosti.

"Retko postoji devojka koja nekad nije bila sa zauzetim. Da li sam nekad bila? Jesam. Nikad više u budućnosti. To je bilo kada sam bila devojka, završila faks, tada pokušavaš neke stvari, ocenjuješ šta je bilo, a šta nije. Važno je da žena odluči za koju je ulogu, glavnu ili sporednu - rekla je Jovana u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

Kaže da nijedna djevojka ne želi da bude ljubavnica, odnosno sporedna.

"Ja ljubavnice ne diram, ja im dođem kao sabirni centar. Znam tačno ko je kome ljubavnica, samo što ćutim. Od pevača do političara, stvarno znam, ja sam brat i drug. Kebina ljubavnica je bila kod mene, pričala sam o ljubavnici Miroslava Ilića, kao i bivša ljubavnica Halida Muslimovića. Ja tu ništa nisam kriva, osim što sam saznala", rekla je Jeremićeva.

(Telegraf)