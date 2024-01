Jovana Pajić prvi put o razvodu od Saleta: Rekla sam mu da ga ne volim

Jovana Pajić progovorila je o razvodu od frontmena grupe "Tropiko bend", Saleta Cvetkovića!

Uprkos tome što su dobro funkcionisali, te su ostali dobri prijatelji i nakon rastanka, poznati estradni par imao je drugačije poglede na budućnost.

"Prosto smo se razvili u različitim smerovima. Rekla sam: 'Ja sam prestala tebe da volim'. To je jednostavno tako. Mi možemo biti idealni prijatelji do kraja života, ali u smislu tog zajedničkog života i onoga što su za tebe vrednosti, što su za mene, kako ja vidim budućnost naše porodice ili moju, dece, uopšte nismo imali više iste poglede" počela je ona u emisiji "Magazin in" i dodala:

"A, nije više stvar ni u toj različitosti, već da se ugrožavamo međusobno, i ugrožavamo naše psihičko zdravlje i naše dece", rekla je Jovana.

"Svaka ti čast na hrabrosti da ovako kažeš", rekla joj je Sanja Marinković.

