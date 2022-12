Jovana Tipšin konačno progovorila o novom dečku

Pjevačica Jovana Tipšin uvijek je bila tajanstvena po pitanju informacija iz privatnog života, ali ovog puta prokomentarisala je spekulacije da je za njen osmijeh na licu zaslužna nova ljubav.

"Uvek je zaslužan novi i lep dan, dobra dešavanja oko mene, to što radim posao koji volim i radujem se svakom novom danu. Srećnom me čini to što smo svi živi i zdravi, to je najvažnije", odgovorila je pjevačica.

I ovog puta Jovana je dala diplomatski odgovor kada je njen ljubavni život u pitanju.

"Ne, ne nije diplomatski odgovor, to je zaista tako. Vi kada osmislimo sadašnji trenutak, mi ćemo zaista uživati. Imamo samo danas, svaki dan je poklon. Ja zaista uživam, a kasnije ide sve ostalo: zaljubljivanje, posao, ali prvenstveno morate da volite sebe. Ne da budete narcis, nego da imate ljubav prema sebi, pa će i drugi ljudi uživati u vašem društvu i širićete ljubav. Ljubav je radost", objasnila je nasmijana pjevačica.

Zanimalo nas je da li folkerka ipak smatra da muškarac može da vrati ženi osmijeh na lice i da joj promijeni život iz korena.

"Kako da ne, isto kao i žena muškarcu. To je nešto neopisivo, to je energija Božija. Kažu da je sve energija, a to je zaista tako", brekla je Jovana.

Kako je danas javnim ličnostima veoma teško sakriti bilo šta od medija jer neke ekipe estradnjake prate u stopu, pitali smo Jovanu kako će reagovati ukoliko je novinarske ekipe uhavte sa novim dečkom, te koliko je njenom partneru bitno da vezu drže u tajnosti.

"On čuva svoju privatnost. Prosto, čovek se bavi svojim poslom, a moj posao poštuje i ne meša se. Meni se to sviđa, da svako radi svoj posao. Ne volim nikada da mešam poslovno i privatno, ali ukoliko ga mediji uslikaju, nema veze. Videli ste i to je sve, idemo dalje", odgovorila je kroz osmijeh Tipšinova.

Mnoge Jovanine koleginice smatarju da nikada ne treba miješati posao i ljubav, pa izbegavaju da za ljubavne partenere biraju kolege.

"Rekla bih nikada, ali nikada ne treba to reći. Mi ne znamo šta će sutra da se desi tako da je sve individualno i zavisi od osobe do osobe. Ako se desi, pa Bože moj", rekala je pjevačica.

(GrandTV)