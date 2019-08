Junakinja pjesme "Selma" s Bebekom proslavila 90. rođendan

U jednom od najvećih hitova grupe Bijelo dugme glavni lik je Selma, neprežaljena ljubav Vlade Dijaka koji joj svoje osjećaje nikada nije priznao, ali ih je pretočio u pjesmu koja i danas dotiče srca mnogih. Selma je juče napunila 90. godina, te ju je, osim novinara, posjetio i Željko Bebek.

"Moja draga Selma proslavila 90. rođendan. Sretan rođendan od srca", napisao je Bebek u opisu fotografije na Instagramu.

U jednoj od emisija koja je emitovana na HRT-u prije skoro deset godina gostovala je upravo Selma, te joj je Bebek tom prilikom otpjevao ovu kultnu pjesmu. Selma je emotivno ispratila cijelu pjesmu, ne sakrivajući suze u očima i tiho pjevušeći refren koji joj je napisan u neko davno prošlo vrijeme kada se zaputila na fakultet i iza sebe ostavila zaljubljenog Dijaka, ne znajući ništa o njegovim osjećajima.

"Imala sam tad 16 godina. Ja sam ležala s curama na travi, a Vlado je s dečkima ležao nasuprot. Čupkao je travu i stalno me pogledavao. Izgleda da se odmah zainteresovao za mene, a kasnije smo se sretali na korzu. Jednom me sreo s koferom, pa mi je nosio kofer. Išli smo na stanicu i onda mi je pomogao da uđem u voz. U tom je vozu bio polupan prozor, a on mi je onda rekao: 'Selma, ne naginji se kroz prozor'", ispričala je tada Selma opisujući situaciju iz 1949. godine.

Kombinacijom jednostavne rečenice koju joj je uputio pred njen odlazak i emocija koje su u njemu buktale četiri godine, Divjak je u pjesmu spakovao sve ono što joj je želio reći. Njegovu poruku dobila je tek nakon što je umro, kada joj je otac poslao novinski članak u kojem su bili objavljeni stihovi.

Iako joj mnogi nisu vjerovali da je bila tiha patnja mladog pjesnika, ona je to rekla Goranu Bregoviću, nakon čega je posjetila Dijakov grob, priznala da je i ona patila za njim i zatim objavila zbirku poezije "Selma putuje na fakultet". U toj se zbirci nalazi pjesma "Sjećanje na Vladu".

Danas, Selma živi sama u Zagrebu, a svim novinarima koji su je posjetili rekla je kako je veoma usamljena i sve ih je pozvala da joj ponovo dođu u posjetu. Umrli su, kako kaže, svi koji su joj nešto značili.

"Rijetko putujem. Nedavno mi je umrla i sestra Nura-Marija u Mostaru i sve je manje onih ljudi s kojima sam provela život. Odem do prodavnice, popričam s poznanicima i to je to", kazala je Selma.