Jutjub zvijezda nudi gole slike svima koji glasaju za Bajdena

Jutjub zvijezda Tana Mondžo otvorila je nalog na platformi OnlyFans putem koje će slati svoje golišave slike svakoj osobi koja joj bude dokazala da je glasala za Džoa Bajdena na predstojećim predsjedničkim izborima u SAD.

Svaki pretplatnik koji joj bude poslao dokaz da je glasao za Bajdena, dobiće kao "zahvalnicu" jednu njenu golišavu fotografiju.

​Kako prenose američki mediji, njen pofil je ubrzo bio zatrpan porukama, ali su je korsnici Twittera podsjetili da se podmićivanje ljudi da glasaju smatra krivičnim djelom.

(Sputniknews.com)

UPDATE: Tana Mongeau says she got thousands of messages on OnlyFans after offering nudes in exchange for proof of vote for Biden. Tana says people “willingly voted for Biden.” According to Cornell University, making any offer to exchange something for vote is an electoral crime. pic.twitter.com/h7UptbafKE