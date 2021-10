Kaja pokazala novi dom: "Odakle ovoj ženi sredstva za ovakav život"

Pjevačica Kaja Ostojić (38) uživa u ljubavi sa fudbalerom Mateom Pavlovićem (31), sa kojim će živjeti u Francuskoj.

Kaja ovih dana ima pune ruke posla oko preseljenja, ali je odlučila da napravi predah i obrati se pratiocima na Instagramu.

Dok su radovi enterijera u toku, Kaja je ispozirala ispred zgrade u kojoj se nalazi njen stan i izazvala mnogo pažnje, jer taj objekat više liči na dvorac nego na zgradu.

"Malo sam 'izronila' iz kutija i kesa pa sam rešila da napravim prvu sličicu ispred svoje nove zgrade. Sve je vrlo instagramično tako da jedva čekam da osposobim životni prostor, a potom i svoju ženstvenost za neka buduća fotkanja", napisala je pjevačica na Instagramu, uz nekoliko fotografija.

"Vau, ovo deluje kao iz bajke", "Blago tebi, hoću i ja ovde da živim", "Tek će Instagram da pršti od tvojih slika na ovom mestu!", neki su od komentara ispod objave.

No, među pozitivnim reakcijama bilo je i nekoliko onih u kojima su se ljudi pitali "odakle joj sredstva za ovakav život".

"Mene zaista, a nisam zlonamerna, zanima odakle ovoj ženi sredstva za ovakav život", "Bukvalno sam se isto pitao, bez ikakve loše namere", "Odlična pevačica, ali gde ona toliko peva i za koji honorar, pa zarađuje za ovakav život?", neki su od komentara.

Da li ovo znači da će pjevačica i zvanično stati na "ludi kamen" po četvrti put, ostaje nam da vidimo. Kako je nedavno istakla, ona ne bježi od braka.

"Ja nemam ništa dobro da kažem na temu braka, ne mogu... Svi me pitaju da li ću se udati ponovo, najlakše mi je da kažem da neću, jer se nisam tu proslavila, ali na to pitanje niko ne može da odgovori. Ljubav se dešava i ti ne možeš to da predvidiš, sad ćeš ti baš da kažeš: E neću da se udam za tebe, jer sam tako rekla, zarekla se", ispričala je Kaja nedavno.

(Telegraf.rs)