Kajli Džener pokazala kako izgleda bez trunke šminke POgledajte

Navikli smo da je viđamo sa kompletnom šminkom na licu, dotjeranom frizurom i pripijenom odjećom, koja ističe njene bujne obline. Međutim, ovog puta najmlađa milijarderka Kajli Džener je sve iznenadila kada se na Beverli Hilsu pojavila u nesvakidašnjem izdanju.

Jedna od najuspešnijih rijaliti zvijezda Kajli Džener je svoje bogatstvo i prvi milion zaradila uz pomoć svoje linije šminke za kojom luduju djevojke širom svijeta.

Mlada naslednica klana Kardašijan i sama je veliki ljubitelj šminke, koja i čak u ranim jutarnjim satima kada napušta kuću izlazi potpuno našminkana. Ali izgleda da je Kajli riješila da malo prkosi svom načinu pojavljivanja i da napravi izmjenu.

Kada se uputila na tretman ljepote na Beverli Hilsu, stigla je bez trunke šminke, u trenerci, a nije stavila ni sočiva, već naočare za vid sa kojima nismo imali prilike da je viđamo godinama. Kosu je vezala u opuštenu nisku punđu i gotovo neprepoznatljiva prošetala, ostavljajući slučajne prolaznike u šoku.

Komentari mnogih, nakon ovog njenog pojavljivanja, bili su i više nego pozitivni. Mnogi smatraju da 21-godišnjoj zvezdi pristaje mnogo ljepše ovaj prirodniji izgled, nego vještačke trepavice, iscrtane obrve i usne.

kylie jenner w glasses and no makeup is me bruh pic.twitter.com/D8QSi26xzj