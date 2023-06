Kajli Džener zvanično promijenila ime sinu

Kajli Džener zvanično je promijenila ime sinu i to 16 mjeseci nakon njegovog rođenja.

Starleta i njen partner Trevis Skot svog nasljednika su najprije nazvali Volf, ali su se predomislili i promijenili ga u Er u martu 2022. godine.

Sada su to uradili i putem zakona.

"Jednostavno se nismo osjećali kao da je to on. Ime našeg sina nije više Vulf. Samo sam htjela to da vam javim zato što sad svuda viđam ime Vulf", rekla je Kajli.

Zvijezda Kardašijanovih otkrila je novo ime sina prvi put u januaru u naslovu svoje objave na Instagramu: "AIRE ".

Izvor je tada rekao za Pipl da taj nadimak znači "Božji lav", ali brojni korisnici društvenih mreža ime poistovećuju sa "vazduhom", pošto se isti na engleskom piše "air".

Kajli i njen partner Trevis imaju i petogodišnju ćerku Stormi, prenosi Telegraf.