Kajli Minog očarala stasom i glasom na nastupu (VIDEO)

​Australijska superzvijezda Kajli Minog krenula je na dugoočekivanu koncertnu turneju, a već na samom početku je očarala, kako svojim glasom, tako i stasom.

Nastupila je na sceni noćnog kluba "Voltaire" u Los Anđelesu, a osim sjajne izvedbe na bini, pokazala je i svoje seksi kostime.

Izgledala je nevjerovatno u crvenom pvc kombinezonu, crnoj kožnoj kombinaciji s prozirnim rukavima, zlatnoj haljinu na jedno rame s resama i kratkim hlačicama uz metalik zlatne čizme.

Slavna 55-godišnjakinja je najavljujući nastup otkrila da se inspirisala periodom Frenka Sinatre i Elvisa Prislija.

Still not over Kylie Minogue at the Voltaire last night. The residency was absolutely worth the trip! pic.twitter.com/BHEvXbECQ5