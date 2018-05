Kajli Minog slavi 50. rođendan i izgleda bolje nego ikad

Australijska superzvijezda, jedna od rijetkih koju će svi u svijetu znati i ako se predstavi samo imenom, Kajli danas slavi 50. rođendan.

Rođena u Melburnu 28. maja 1968, Kylie je prkosila kritičarima koji su prerano otpisali kao "ptičicu cvrkutalicu" i izrasla u jedan od najvećih australijskih kulturnih izvoznih proizvoda i internacionalni seks-simbol.

Postala je sastavni dio australijske culture", kaže autralijska dizajnerica Pola Džoj.

Bilo joj je samo 11 kada se pojavila u televizijskoj seriji "Skyways", ali je glumački napoznatija po zvjezdanoj ulozi Charlene u popularnoj sapunici "Komšije" u kojoj je nastupala od 1986. do 1988. godine.

S partnerom iz serije Džejsonom Donovanom imala je istovremeno i stvarnu vezu, koju će Kajli koju godinu kasnije raskinuti zbog harizmatičnog Mihaela Hutchencea iz INXS-a.

Njen prvi singl, obrada hita Litlle Eve "Locomotion" iz šezdesetih godina, vinuće je 1987. na prvo mjesto autralijske muzičke liste i dotašnjoj djevojci iz komšiluka omogućiti novu karijeru pop zvijezde i, kasnije, plesne dive.

Idući singl "I Sholud Be So Lucky" osvojiće i britansku listu, a duet s Džejsonom Donovanom "Especially For You" godinu kasnije i cijeli svijet.

Zbog svog zalaganja za destigmatizaciju oboljelih od ADIS-a i podrške kampanjama legalizacije istospolnih brakova, Kajli ima odanu i široku LBGT "pratnju" koja je naziva "ambasadorkom univerzalne ljubavi".

Pjevačica je bila otvorena i o svojoj borbi s rakom dojke 2005, a nakon izlječenja podizala je svijest o potrebi preventivnih pregleda čak i u tridesetim godinama života.

U pedesetoj ne pokazuje namjeru da uspori. Ove je godine objavila "Golden", svoj 14. album, koji je odmah zasjeo na prva mjesta u Australiji i Britaniji.