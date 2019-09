Kajli Minog za nastup uzme više od milion dolara

Otkriveno koliko novca traži poznata pjevačica ne bi li se pojavila na nekom događaju i nastupala.

Kajli Minog naplaćuje 1.235.000 dolara za svoj nastup. Poznata bogata azijska zvijezda Karim Garbi može šta god poželi, a sada je otkrio koliko novca mu je bilo potrebno da bi angažovao poznatu pjevačicu.

On je neko ko je jednom zatvorio cijeli Vatikan ne bi li odveo klijenta u privatni obilazak ove države. On je popularan jer nema te stvari koju on ne može da obezbijedi svojim bogatim klijentima, piše Daily Star. Poznat je po tome što često organizuje razna druženja na kojima su prisutni i poznati.

"Vjerovali ili ne, ona je veoma skupa, ali nastavlja da postoji iako nije ništa objavila u skorije vrijeme“, rekao je on o Kajli.

Dodao je i da cijena varira od klijenta do klijenta, kao i u zavisnosti od zvijezde koju žele. Objasnio je da su poznate ličnosti jednog dana skuplje nego drugog. Kao primjer naveo je Ledi Gagu, čija cijena nastupa je znatno porasla u posljednjih 12 mjeseci.