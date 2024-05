Kako Sanja Kužet izgleda u osmom mjesecu trudnoće (FOTO)

Sanja Kužet čeka dijete sa partnerom Nemanjom Živojinovićem, direktorom marketinga jedne auto-kompanije, a voditeljka je već u osmom mjesecu trudnoće.

Ona je sada pokazala kako provodi dan u poodmakloj trudnoći fotografijama na kojima je u potpuno prirodnom izdanju, bez šminke i ulepšavanja.

Moj mir, predah, dok se svi ne vrate kući", napisala je.

Ona je tom prilikom pokazala i u kakvom luksuzu živi sa porodicom, a očigledno je riječ o penthausu sa ogromnom terasom.

Sanja i njen sadašnji partner Nemanja su se upoznali kada je ona imala 21 godinu, a on 23. Međutim, tada joj nije bio interesantan.

"Na jednom letovanju na Kritu, to je bila družina, oni muškarci krenuli na letovanje, sestra, ja, drugarice krenule na letovanje. Oni se svi tu nešto međusobno muvali, smuvali, ali on i ja nismo... On je tu nešto kao pokušavao, međutim on meni uopšte nije bio interesantan. Pa jednostavno mi tada nije bio.Ja sam bila mnogo teška i komplikovana, dobro sam se ja i udala", rekla je Sanja u emisiji "Balkanskom ulicom".

