Kako ćete najbolje prepoznati trendsetera u novogodišnjoj noći?

Ako na Googlu ukucate pojam "trendseter" izaći će vam brojne definicije.

I koliko god se one razlikovale, kroz godine mijenjale, jedno im je zajedničko, ono što u praksi tako lako "detektuje" trendsetera - to su one osobe koje čim ugledate znate da imaju da vam kažu nešto što do tada niste čuli.

Oni nisu žrtve trenda, ne slijede ga slijepo, već ga formiraju, diktiraju, cementiraju. Bilo da se radi o modnom trendu koji tek treba da stigne na naslovne strane časopisa, o gedžetu za koji ni ne znate da će vam biti neophodan za 6 mjeseci, lokaciji na koju će se upadati samo preko liste, jer je nemoguće rezevisati i "banuti", destinaciji koja će za godinu dana postati check-in must - oni su sve to već nosili, imali, probali, posjetili, vidjeli - čekirali!

A u toj novogodišnjoj noći kada svako želi malo tog "trendseterskog" glamura da pospe i osjeti po sebi, važno je ostati svoj, jer tako si ipak za mrvicu ipak više pravi trendseter nego onaj "fejk" trendseter. Jer trendseter se ne postaje, trenseter prosto - ili jesi ili nisi. Ali ako se baš pitate kako prepoznati trendsetera u toj posebnoj novogodišnjoj noći, odgovor je - lako!

Za njih, svaki dan je 31.decembar. Njima Nova godina – nije najvažniji dan u godini, oni su tog jutra kao uvijek bili na trčanju, u teretani, masaži prije nego što su produžili na dnevnu žurku. Istinski trendseteri ne čekaju da padne mrak, oni znaju da je najbolja, i novogodišnja i svaka žurka, ona koja počne prijepodne i traje – non stop!

Oni će se uvek izdvojiti iz mase, iako nisu najglasniji, oni svoj koktel piju polako i sa mjerom, u posebno odabranoj čaši, tako da su cijeli dan kul, čak i onda kada dnevna žurka odavno više nije dnevna.

Njih ćete uvek spaziti, jer nisu u oblaku dima, već parfema, onog iz limited edition serije ili pravljenog po specijalnoj formuli koja odgovara samo njihovoj koži. U ruci imaju najnoviji IQOS, koji su vjerovatno imali i prije nego što je stigao u naš grad, sasvim sigurno sa svojim ličnim pečatom i gravurom sa posebnim značenjem.

Oni ne svjetlucaju kao novogodišnja jelka jer su na sebe stavili previše šljokica i glitera, za njih ćete čim ih ugledate pomisliti da bi bili potpuno prirodan izbor za narednog Džejms Bonda ili Bond devojku, u tom perfektno elegantnom, ali dovoljno ekscentričnom odijelu dizajnera koji će biti otkriće, ali tek na sljedećoj Londonskoj nedjelji mode.

Oni se za Novu godinu neće gurati u masi. Njihova prijepodnevna žurka, sa koktelom i IQOS-om u ruci, u baš tom savršenom odijelu, dok se euforija nove decenije približava, dešava se negde u balonu ispod oblaka Kapadokije, u prostranstvima Pantagonije ili pingvinskom maršu na Antartiku.

Ali jedno je sigurno, pravi trendseteri, ovog 31.decembra, u ponoć, na kojoj god tački svijeta se nalazili - već tada će vrlo dobro znati šta će biti trend sljedeće Nove godine.