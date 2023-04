Kako izgleda vanbračni sin Marinka Rokvića

Marinko Rokvić, legendarni srpski pjevač, nikada nije javno govorio o privatnom životu i intimi, ali nikada nije ni krio od javnosti, pa tako ni da pored Nikole i Marka Rokvića ima i vanbračnog sina.

Za razliku od nekih svojih kolega, Marinko nikada nije želeo da opovrgne očinstvo, te je otvoreno priznao da ima i sina Daria, koji je rođen 1980. godine u Sarajevu, a iako vezu sa njegovom majkom Milom nikada nije krunisao brakom, on je sinu dao svoj prezime, ne razdvajajući ga od nasljednika koje je dobio u braku sa suprugom Slavicom.

"Mama mi je rekla da idemo da upoznam oca. Bio sam uzbuđen, bilo je lepo. Kada smo se ugledali, on me je zagrlio i poljubio. Sledeći put smo se videli u Beogradu, kada sam imao devet godina, tada sam se već malo opustio" ispričao je jednom prilikom Dario, koji se davnih dana sa majkom odselio u Kanadu.

Iako nisu odrasli zajedno, sa braćom po ocu i blizak i prijateljski odnos.

"Za to što smo ovakav “trojac” možda je najzaslužnija njihova majka Slavica. Vodila me je sa njima na letovanje, na Marinkov novogodišnji nastup... Svaka joj čast, neko drugi me ne bi tako prihvatio", navodi on.

Dario je sa Marinkom bio u kontatku do njegove smrti.

"Bio je jako ponosan na sve nas, šta smo postigli i kako smo dobri roditelji prema našoj deci. Velika je stvar što smo bliski. I moja, Markova i Nikoilna deca su bliska" kaže Dario.

Dario i danas živi u Kanadi, oženio Portugalkom Nadiom koja mu je podarila dva sina: Romea i Matea.

"Sinovi ne slušaju Marinkove pesme, jer ne govore srpski, ali su svesni da je njihov deda bio velika zvezda" otkrio je Dario i priznao:

"Od oca sam nasledio da sam vredan, ali ne i talenat za pevanje" .