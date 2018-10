Kako je Melaniju Tramp gurnuo slon

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp je na bočicu hranila slonove i otišla u kratki safari u Keniji, treću etapu svoje samostalne afričke turneje. Tom prilikom jedno slonče se okrenulo i odgurnulo prvu damu, a onda se na trenutak uplašila. Ipak, nastavila je da ih hrani i mazi.

Opuštena i nasmiješena prva dama Amerike posjetila je Fondaciju Dejvisa Šeldrika za divlju faunu (DSWT), poznatu po pokretanju metode spašavanja beba slonova bez roditelja u Keniji.

Zatim je Prva dama u terenskom automobilu krenula u divljinu nacionalnog parka Najrobija, a potom je posjetila i grad.

Njena turneja uglavnom posvećena djeci je kroz kampanju "Be Best" počela u utorak u Gani, gdje je posjetila pedijatrijsku bolnicu. Zatim je otišla u Malavi.

U četvrtak je iz Bele kuće američki predsjednik Donald Tramp na Tviteru pohvalio rad svoje supruge tokom te "besprijekorne turneje".

Kenija, domovina oca bivšeg američkog predsjednika Baraka Obame, jedna je od zemalja najviše naklonjenih Sjedinjenim Državama i Donaldu Trampu, pokazalo je nedavno istraživanje instituta Pew Research.

Anketa je pokazala da 70 posto Kenijaca ima pozitivno mišljenje o Sjedinjenim Državama i da ih 56 posto vjeruje Donaldu Trampu.

First Lady Melania Trump meets baby elephants at a rhino and elephant orphanage in the Kenyan capital, Nairobi. pic.twitter.com/d26pv6dgjJ