Kako je sportista zaveo najveću muzičku zvijezdu?

​NFL zvijezda Trevis Kelsi konačno je otkrio kada je tačno počela njegova ljubavna romansa sa Tejlor Svift - i nije se odvijala kao što većina ljudi misli.

Tokom pojavljivanja u televizijskoj emisiji, 34-godišnji igrač Čifsa iz Kanzas Sitija rekao je da su se dobitnica Gremija i on već upoznali nedjeljama prije njenog debija na tribinama - 24. septembra 2023. godine.

"Poznavali smo se skoro mjesec prije tog trenutka", rekao je dvostruki šampion Superboula.

Od tada, Svift je glavni navijač Čifsa i prisustvovala je na 12 utakmica.

Kelsi joj se prvi javio i tako je sve počelo. Ostalo je istorija. Trenutno su najpopularniji VIP par u SAD.

"Volim kada Tejlor dođe i podrži me i uživa u igri sa porodicom i prijateljima. Bila je to samo divna godina, čovječe. Bila je to luda vožnja koju nikada nisam mogao da očekujem. Ali zabavljam se sa tim", ispričao je Kelsi, prenosi "Cdm".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.