Kaliopi otkrila da li vjeruje u numerologiju

Iako makedonska pjevačica Kaliopi kaže da se pretjarno ne razumije u numerologju, ipak priznaje da je prošla godina u njenom životu obilježena brojem četiri i da joj je upravo taj broj donio mnogo toga.

Ona je za Grand nedavno otvoreno govorila o ovoj temi, pa se prisjetila da se tako slična situacija u njenom životu dogodila kada je nastupala na Evroviziji.

“Postoje ljudi koji stvarno prate numerologiju i znaju sve o tome, ja nisam baš neko ko je upućen u to. Verovatno ima nešto u tome, ne znam kao što me je 2012. godine pratila dvojka, sada me prati četvorka”, rekla je Kaliopi za Grand.

Kaliopi je otkrila kako je to godina kada je učestvovala na Evroviziji obiliežena brojem dva, odnosno da su se neke situacije tada toliko podudarale da ni sama nije mogla da povjeruje.

“Te godine sam nastupala u prvoj večeri druga, nakon Željka Josimovića, bila sam 2012. godine tamo, ali tu su i druge neke stvari koje su se podudarale. Ima nešto možda”, zaključila je ona.

