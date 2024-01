Kamere na utakmici nisu pratile meč nego djevojku na tribinama (VIDEO)

​NFL sezona je završena za igrače Sinsinati Bengalsa, koji su ove sezone pobijedili devet od 17 utakmica, ali uprkos tome nisu napravili dovoljno kako bi izborili plejof AFC konferencije. ​Međutim, glavna je priča na utakmici Bengalsa i Klivland Braunsa djevojka kvoterbeka Džejka Brovninga (27), koji je nadomjestio u startnoj postavi povređenog Džoa Burova, najboljeg igrača Bengalsa.

Djevojka u pitanju zove se Stefani Najls, a nju su i te kako prepoznali i kamermani, koji su često prikazivali upravo nju u svečanoj loži dok je gledala utakmicu.

Jake Browning we were unfamiliar with your game pic.twitter.com/B8jKNnnrmy