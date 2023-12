Kameron Dijaz: Bračni parovi bi trebalo da žive u odvojenim kućama

Kameron Dijaz tvrdi da bi trebalo "normalizovati" to da bračni parovi imaju ne samo odvojene spavaće sobe, već i odvojene kuće.

Ova 51-godišnjakinja, koja je od 2015. godine udata za gitaristu Bendžija Mejdena, otkrila je to tokom pojavljivanja u podkastu.

"Za mene bi to bukvalno značilo – ja imam svoju kuću, ti imaš svoju. Imamo porodičnu kuću u sredini. Otići ću i spavati u svojoj sobi. I mi imamo spavaću sobu u sredini, u kojoj možemo da se okupimo i da imamo naše odnose", kazala je glumica.

Dijaz i Mejden su u januaru 2020. dobili kćerku Radiks.

Kameron se povukla iz glume, a ranije je u više navrata javno hvalila muža.

"Prilično je sjajno u braku. Nisam mislila da bih to uradila, i ne znam da li bih to uradila da nisam upoznala muža. To je bilo iznenađenje", kazala je jednom prilikom, prenosi b92.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.