"Kandidovaću se za predsjednika ako ljudi to žele"

Biće mi čast služiti vam, ljudi, rekao je 48-godišnji Džonson

The Rock, glumac, preduzetnik i bivši hrvač, pravim imenom Dvejn Džonson, odgovorio je na rezultat nedavno provedene ankete o mogućim predsjedničkim kandidatima iz glumačkog svijeta.

"Ne vjerujem da su osnivači SAD-a ikad mislili da će se njihovom društvu pridružiti gotovo dva metra visok, ćelav, tetoviran muškarac, crnačkog i samoanskog porijekla koji pije tekilu, vozi kamion i nosi torbicu oko struka, ali ako se to ikad dogodi biće mi čast služiti vam, ljudi", rekao je 48-godišnji Džonson nakon što je anketa pokazala da bi ga 46 odsto Amerikanaca voljelo vidjeti kao svog predsjednika.

Njegov bivši kolega i dugogodišnji prijatelj, hrvač The Undertaker, takođe je dao podršku Džonsonu.

"Ubija se od posla i u sve što radi daje sto posto sebe, pa ako odluči da će ući u politiku on će to sigurno i napraviti. Jako je šarmantan i dosjetljiv, mislim da bi on mogao biti ta sila koja će ujediniti SAD i koju ljudi traže", rekao je Undertaker, pravim imenom Mark Kalavej.

(ATV)