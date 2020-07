Kanije Vest se kandiduje za predsjednika Amerike

Kanije Vest, reper i suprug najpoznatije rijaliti zvijezde na svijetu Kim Kardašijan, najavio je porukom na Twitteru da će se kandidovati za predsjednika Amerike 2020.

On je i ranije imao izjave ovog tipa, ali sad je izgleda odlučio i da uradi nešto povodom toga.

"Mi sada moramo ispuniti obećanje koje je dala Amerika i sa vjerom u Boga, ujedinjeni u našoj viziji, početi da gradimo budućnost! Kandidujem se za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država!", napiso je on, pa je čak dodao i slogan "2020 VISION".

Prva osoba koja mu je javno čestitala bio je vlasnik kompanije "Tesla", Elon Mask, napisavši, takođe na Twitteru, da reper ima njegovu punu podršku.

Kanijeu je podršku pružila i supruga, retvitujući njegov post uz emotikon američke zastave. Kim se sigurno dopada Kanijeova ideja, a zamislite samo kakva bi to prva dama bila! Inače, slavni par je već nekoliko puta bio u Bijeloj kući, gde je imao susrete sa predsjednikom Donaldom Trampom.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION