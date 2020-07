Kanje: Kim htjela da me smjesti u ludnicu, Kris prodala snimak seksa

Američki reper Kanje Vest (43) održao je prvi miting u sklopu predsjedničke kampanje, a plač tokom govora i tvrdnje da je "htio da ubije svoju kćerku" zabezeknule su svijet.

Međutim, niko nije znao da će tek nakon toga uslijediti potpuni haos.

Naime, Kanje se oglasio na Twitteru nizom poruka, kojima je još više šokirao javnost, ali i potpuno srozao svoju porodicu.

U nizu tvitova koje je Kanje Vest objavio u ponedeljak, 20. jula, otkrio je planove svoje žene Kim Kardašijan koja je htjela da mu "pomogne".

Kanje je napisao na Twitteru:

"Kim je pokušala da dođe u Vajoming sa doktorom da me zaključaju kao u filmu 'Get Out' jer sam plakao dok sam govorio o spašavanju života moje ćerke juče."

Kanje je takođe spomenuo svoju punicu Kris Džener i objavio poruke koje je poslao Kris i molio je da prestane da ga ignoriše prilikom jedne poslovne odluke. Zatim je pomenuo poslovne izbore svoje supruge za koje je rekao da se Kris krije iza njih i kaže da Kim to nikada ne bi uradila svojoj ćerki.

"Kunem se Bogom da Nortina mama nikada ne bi prodala svoj snimak seksa, to je odluka moje punice. Na ranču sam, nađite me", dodao je reper.

Takođe, Kanje je rekao da mu smeta što njegova porodica živi u Los Anđelesu, a ne u Vajomingu.

"Volim svoju ženu. Moja porodica treba da je pored mene. Nije više bitno šta 'E!' televizija i NBC žele", misleći na medijske kuće koje snimaju rijaliti šou "Keeping Up With The Kardashians", koja se emituje od 2007. godine.

Svi tvitovi ubrzo su obrisani, ali dokazi su ostali.

Inače, članovi Kanjeove porodice i blizak krug prijatelja kažu da su ekstremno zabrinuti nakon njegovog javnog obraćanja u nedjelju uveče.

On je tada govorio o oružju, politici, a u jednom trenutku je čak i zaplakao dok je govorio o tome da je Kim zamalo abortirala dok je bila trudna sa ćerkom Nort.

Izvori bliski njemu kažu da se reper nalazi u sred nervnog sloma i da mnogi pokušavaju da mu pomognu, ali da odluka kako će da se liječi treba da bude njegova.

(Telegraf.rs)