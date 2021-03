Kanje Vest još nije predao papire za razvod, misli da Kim blefira

Iako je Kim Kardašijan (40) podnijela zahtjev za razvod braka od Kanjea Vesta (43), kako izgleda, reper se predomislio i razvod baš neće teći tako "glatko".

Naime, iako se psialo da su se Kim i Kanje dogovorili oko razvoda i da žele što pre da ga realiziju, izvor blizak reperu tvrdi da Vest stopira cijeli proces.

Kanje navodno još uvijek nije podnio svoja dokumenta za razvod, a prema riječima izvora, reper je uvjeren da Kardašijanka zapravo ne želi razvod.

"Kanje još uvijek nije podnio svoja dokumenta oko razvoda jer i dalje ne misli da će Kim to provesti do kraja", rekao je izvor za HollywoodLife.

"On misli da dovoljno dobro poznaje Kim te je uvjeren da ona to zapravo ne želi. On sada sve ovo vidi kao partiju šaha i zasad ne planira ništa da poduzme oko svega. To je njegov potez", rekao je izvor blizak reperu.

Podsjetimo, Kanje je promijenio broj i prekinuo svaki kontakt sa Kim nakon što je ona podnijela papire za razvod braka, a Kardašijanka može da ga kontaktira samo preko obezbeđenja.

Bivši par se sporazumno dogovorio da će imati zajedničko starateljstvo nad njihovih četvoro djece - Nort (7), Sejnt (5), Čikago (3) i Psalm (1). Međutim, reper, prema tvrdnjama izvora stranih medija, otežava stvari.

(Telegraf.rs)