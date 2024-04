Kanje Vest ljut na Karleušu: Blokirao je na Instagramu

Jelena Karleuša otvoreno je pričala o porodici, skandalu sa nagim fotografijama, ali i američkom reperu, s kojim je planirala saradnju.

Hoćete li ići na otvaranje butika Kim Kardašijan u Beogradu?

“Ne znam da li stvarno dolazi u Beograd, ali sam fan njenog brenda, tako da ću ići. Poslaću joj poruku”.

Kako će Kanje reagovati kada vidi Kim i vas zajedno?

Otkriću vam jednu ekskluzivu. Kada sam se pojavila na "Vetements" reviji u Parizu, Kanje se veoma naljutio na mene, ne znam zbog čega i blokirao me je na Instagramu! Pozvala sam ga da dođe, ali je imao neki problem. Otad mi više nije drug”.

Ministar Goran Vesić je rekao da bi volio da vas vidi kao političkog novinara. Koga biste prvog intervjuisali?

“Imam veliko divljenje i poštovanje prema njemu. On je političar svetskog ranga i vrlo moderno shvata politiku. On me najviše inspiriše i navaljuje da budem voditeljka. Prvi gost bi mi bio on, a zatim predsednik”.

Pokrenuli ste peticiju "Zakuni se u zakon". Mislite li da će nelegalno objavljivanje intimnih snimaka postati krivično djelo?

“Mogu da budem ambasador čitave te problematike jer sam na svojoj koži osetila sav užas i horor toga. Bilo kakva osvetnička fotografija, snimak ili ponižavanje žene treba da se toleriše kao krivično delo. Ne postoji jači i bolniji udarac za ženu od toga, pogotovu ako je majka, a naročito ako je javna ličnost. To je bio jedan od najvećih udaraca u mom životu koji sam jedva preživela”.

Kakve su tvoje kćerke i kakva si ti kao majka?

“Izgleda da to ide kontra, kada su roditelji blagi i povučeni, deca su agresivnija, a kada je majka dominantnija, deca su blaga. Moje ćerke su izuzetno nežne, povučene, lepo vaspitane, skromne... One su prave devojčice, tinejdžerke, koje su moj veliki ponos i najveći uspeh. Kako dete vaspitate, takvo vam bude. Evo vam primer, ja nikada nisam ni kafu popila, ni cigaretu zapalila, da ne pričam o nekim drogama, ali mi majka to nikada nije branila. Sve dolazi iz kuće”.

Kako ih osnažujete?

“Biti ćerka Jelene Karleuše nije nimalo lako! Dovoljno je da odete na Tik tok profil moje Nike i vidite silne bizarne uvrede, a ona zna da ne sme nikoga da uvredi. Moje ćerke vežbaju izdržljivost loših komentara, loših ljudi dugi niz godina. Kada je bila ona situacija vezana za zakon o kojem smo pričali, ja sam decu ispisala iz škole jer su bile pod velikim pritiskom. Sa jedne strane, jako mi je žao zbog toga, a sa druge strane, nemam način da ih zaštitim sem da im svojim primerom pokažem i da kažem im da moraju da budu borci kroz život jer je život težak, rekla je ona u intervjuu za Informer.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.