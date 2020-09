Kanje Vest na Twitteru objavio više od 40 pravoslavnih ikona

Poznati muzičar Kanje Vest izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što je na svom Twitter profilu za manje od minut objavio više od 40 pravoslavnih ikona.

Muž Kim Kardašijan je za manje od 60 sekundi na svom profilu objavio više od 40 pravoslavnih ikona, među kojima su Isus Hrist, Bogorodica, Beli Anđeo, Arhangel Mihajlo, Sveti Đorđe...

Poruke nije pisao, već je samo objavljivao fotografije, a komentari ne prestaju, prenose američki mediji.

Njegova supruga je porijeklom Jermenka, a 2019. godine se sa četvoro djece tamo i krstila.

This is who we really are pic.twitter.com/wu5rLyGZcX