Kanje Vest objavio snimak polugole žene, pa zagrmio: "Idite dođavola"

Kanje Vest je još jednom uzdrmao javnost nakon što je tri puta zaredom na svoj Instagram profil postavio isti snimak svoje supruge Bjanke Ćensori, sa žurke nakon Superboula.

Reper se stavio u ulogu modnog dizajnera i uživao je u pogledu na svoju suprugu, koja je bila maltene gola u bodiju koji je prekrivao samo grudi i malo pozadine.

Komentari nisu prestajali da se nižu i definitivno nisu prijali reperu, koji je ubrzo zatim postavio još jedan Instagram video gdje se "obračunao" sa hejterima.

"Ljudi, želim svima da vam kažem da sam na svoj Instagram profil stavio svoju suprugu tri puta i to namjerno", rekao je u kameru dok su on i Bjanka, koja je nosila još jedan provokativan autfit, šetali aerodromom.

Kanje Vest kaže da se ljudi bave njegovom ženom umjesto njegovim novim albumom.

"Dakle, ono što želim da kažem jeste da je moj novi album izašao prije par dana, a vi i se i dalje pitate zbog čega postavljam slike svoje supruge", aludirajući na svoj album "Vultures" sa Ty Dolla $ign, koji je objavljen 9. februara.

Reper kaže da njegova muzika ne bi bila toliko dobra da nije srećan, a Bjanka ga čini srećnim. Takođe, rekao je da ukoliko se nekome ne dopada njegov sadržaj na Instagramu ne mora da ga prati.

"Ona me čini srećnim. Zato ste svi srećni sa mojom muzikom, jer sam srećan. Razumijete? Dakle, nemojte nikada reći ništa negativno. Ako vam se ne sviđa moja stranica i ono što postavljam, idite do đavola. Iskreno, ostavite me, ostavite kralja na miru. Nije me briga, brate. Postaviću svoju ženu koliko god puta želim. Idi postavi svoju ženu na svoj je*eni Instagram", zaključio je Vest, prenosi "Page Six".

Reper je naglasio svoj stav u opisu videa, napisavši: "Neki ljudi ne žele da budeš srećan”, prenosi b92.

