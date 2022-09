Kanje Vest optužio Adidas za krađu

Reper Kanje Vest, koji je prije nekoliko godina uplovio i u dizajnerske vode, nastavio je javnu raspravu sa kompanijom Adidas, optužujući ih da su "ukrali" njegov Yeezy dizajn za njihove sandale "Adilette 22" prenosi Dailymail.

Poruke koje je proslijedio kompaniji, objavio je na svom Instagram nalogu.

"Više bih volio da komuniciram direktno sa Polom", napisao je reper kojeg prati 58,4 miliona pratilaca na društvenim mrežama.

Pretpostavlja se da je Vest mislio na Pola Bojera, potpredsjednika Adidasa u Sjevernoj Americi.

Odgovor je dobio oko 5 ujutru od generalnog menadžera Torbena Šumahera koji glasi: "Pokušao sam da te nazovem ranije. Možemo li ukratko?"

Međutim, ovo je razljutilo repera, te je na svom Instagram storiju napisao "Adidas, neću ponovo da razgovaram sa Torbenom. Ja sam kralj. Razgovaram samo sa donosiocem odluka".

@adidas don’t do me like you doing @kanyewest . This is the fifth time I’ve registered! Why y’all hating? pic.twitter.com/JSL5ceiBBn