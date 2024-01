Kanje Vest ponovo šokirao javnost

Kanje Vest je iznenadio javnost najnovijim potezom - uklanjanjem svih svojih zuba i zamjenom titanijumskim protezama.

Kanje je ponosno pokazao svoj novi oštar osmijeh na Instagramu. Uporedio je sebe sa ikoničnim negativcem iz Džejms Bonda, koji se pojavio u filmovima "The Spy Who Loved Me" i "Moonraker", piše Daily Mail.

Proteza je novi hirurški model koji je napravljen specijalno za muzičara. Nagađa se da ukupna cijena proteze iznosi zapanjujućih 850.000 dolara.

Nove zube mu je postavio Dr. Thomasa Connellyja u Beverli Hilsu zajedno s Naokijem Hajašijem, majstorom dentalne tehnike, prenosi B92.

