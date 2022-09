Kanje Vest progovorio o roditeljstvu

Kim Kardašijan je u februaru 2021. godine podnijela zahtjev za razvod od Kanjea Vesta, poslije skoro sedam godina ljubavi. Zajedno, dobili su četvoro djece, kćerke Nort i Čikago, te sinove Psalma i Sejnta.

Prije nekoliko dana, kratko se dotakavši kritika koje je dobio zbog "Alo Mind" podkasta, reper se osvrnuo i na roditeljstvo s bivšom, te objasnio kakav je sistem sada na snazi - uprkos raznim pričama koje i dan-danas kolaju na tu temu kada su njih dvoje u pitanju.

"Porodični dom je u stvari crkva, najbitnija. Do dana današnjeg, sa Kim se i te kako savjetujem i pomažem joj, jer to će danas-sutra da pređe i na našu djecu. Ona je tada koja ih u 80 odsto slučajeva podiže i vaspitava", rekao je on, prenosi "People".

U novim "Kardašijanovima", javnost je imala prilike da vidi kako se njih dvoje snalaze po tom pitanju i, po svemu sudeći, nema neke posebne drame. Kim je i naglasila kako želi da on bude prisutan, bez obzira na to kako oni, kao bivši supružnici, "stoje".

Svojevremeno, tokom razgovora s Robin Roberts, Kim je istakla kako su i ona i reper veoma otvoreni, ali da mlađa djeca ne razumiju još šta je to razvod. Starija, pak, znaju šta se događa.

"Morate da im se nađete. Bez obzira na to šta vam se još u životu dešava, morate da pronađete vremena da porazgovarate s njima i odgovorita na sva njihova pitanja. Svakodnevno. Znate, Kanje i ja ćemo zauvijek biti porodica. Zato i djelujemo udruženim snagama. Nije baš bajka, ali tako je, kako je", izjavila je ona.

