Kao žena mačka: Serena u Parizu podigla prašinu

Iako plijeni podjednako igrom, izjavama i pojavom teniserka, Serena Vilijams u Parizu se na turniru "Roland Garos" pojavila u nečemu što sportistkinje rijetko nose. I totalno odudara od ideje o bijelom sportu, jer se ona pojavila u crnom, upadljivom kombinezonu kao da je odigrala ulogu u filmu "Žena mačka", a ne meč.

Dok su pratioci komentarisali da izgleda kao pravi bos na terenu tako obučena u "Najkijev" kombinezon, teniserka je rekla da ga je odabrala jer se u njemu osjeća komotnije.

A i zbog teške trudnoće koju je imala, morala je da odabere ovakav model.

"Poslije porođaja imala sam krvne ugruške, a ovaj kombinezon mi omogućava da imam bolju cirkulaciju. Ovo je za sve majke koje su prošle tešku trudnoću i koje su svašta morale da prođu da bi ponovo bile na sto posto i da bi opet počele da vjeruju u same sebe. To predstavlja moja odjeća", izjavila je Serena za "Ju-Es-Ej tudej".

A na svom nalogu na Tviteru i ona se našalila da izgleda kao žena mačka, ali je svim novopečenim mamama preporučila ovaj komforan kombinezon u kome će moći da treniraju i imaju sportske aktivnosti.

Catsuit anyone? For all the moms out there who had a tough recovery from pregnancy—here you go. If I can do it, so can you. Love you all!! pic.twitter.com/xXb3BKDGNF