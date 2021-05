Karleuša o Uragankama i Evroviziji: Oni kostimi su morali da se spale

Jelena Karleuša oglasila se dan nakon velikog finala 65. po redu Evrovizije, na kojoj je ubjedljivu pobedu odnijela Italija, odnosno njihov rok bend Maneskin, sa Damianom Davidom kao frontmenom sastava.

Pop zvijezda detaljno je iznijela svoj stav, čvrsto stajući na stranu Uraganki, ali sa jasnim zamjerkama o tome šta nije valjalo i zbog čega je Srbija osvojila tek 15. mjesto.

"Devojke iz grupe Hurricane su dale sve od sebe da dostojno predstavljaju Srbiju i ja im od sveg srca čestitam. Bravo devojke!", počela je Jelena, sa tri emotikona srca.

"Nažalost, kao što sam i predvidela, pravila igre na evropskoj sceni su ipak malo drugačija i to mora da nam bude jasno. Traži se koncept, traži se poruka, traži se pop art, hrabrost, nova vrsta cool-a, traži se ono što Balkan ne oseća i ne razume. Ono što mi volimo na ovim prostorima, za šta mi mislimo da "kida, grmi i gori", nažalost nije ono što "pali" ostatak sveta", nastavila je i dodala:

"Opet ću dati primer Marije Šerifović koja je pobedila. Imala je koncept, poruku, hrabrost i bila je dovoljno čudna da bude ART. O talentu i dobroj pesmi da ne govorim. Zato je pobedila, tad u tom momentu je bila novi, drugačiji vajb. Mariji je to bilo prirodno. Marija je bila ličnost. A pobedu uvek odnosi posebna ličnost. Ponoviću, naše devojke su bile TOP i ja ih obožavam, ali po našim lokalnim standardima. Ako smo već išli na tri ribe koje igraju, onakvi kostimi su istog momenta morali da se spale. Koreografija i scenski efekti? Molim vas... Šta je bilo novo i drugačije? Biću iskrena, naše devojke nisu imale tim koji bi oko njih "sašio" jak koncept. One su kao izvođači svoj deo posla odradile besprekorno, nisu bile dužne da se bave drugim elementima. To je morao da radi tim. Kao u fudbalu, džabe top igrači, ako je trener k**** bez ideje. Iz godine u godinu Srbija šalje na Evrosong "topovsko meso", izvođače koji se ostavljaju na milost i nemilost, ni krivi ni dužni. Bez logistike, bez para, uz puno stresa... I uvek se pitamo "zašto tako loše prolazimo?". Ponavljam, devojke su svoj deo odradile brutalno dobro. Ali, objasnila sam vam šta je sve zakazalo, što nema veze sa njima", napisala je Karleuša.

"Zato je ovaj put pobedio ku**eviti Italijan na štiklama. Rok BOG, ličnost, koncept. Zato su dobro prošli i Švajcarska, Francuska... Čista umetnost. Zapamtite, ono što vi mislite da je bezveze, zapravo nije, samo vi nemate pojma i zato su u Srbiji hitovi i pesme i izvođači od 3 dinara", zaključila je Jelena.