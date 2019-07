Karleuša odgovorila Hloverki: Zbog takvih kao što ste vi hrvatske plaže poluprazne

Pjevačica Jelena Karleuša odgovorila je direktorki Turističke zajednice u Makarskoj Hloverka Novak Srzić koja je na svom Facebook profilu javno napala vlasnike noćnog kluba pod nazivom "Petar Pan" u Makarskoj iz kojeg "trešte" srpski narodnjaci.

Posebno joj je zasmetao nastup Jelene Karleuše koja je u klubu nastupila prošle srijede.

"Dragi prijatelji, trudim se da podijelim na ovim stranicama neke pozitivne vibracije, ali večeras sam baš ljuta, ljuta. Potrudili smo se da napravimo odličan program za Makarsko kulturno ljeto, od operete do opere, koncerata klasične muzike, vrhunskog džeza i rokenrola... I onda privatni preduzetnici koji dođu na mjesec dana po profit u grad u 'Petar Pan' dovode Karleuše svih fela… I jedino po tome, na koncu, neki žele zapamtiti i 'obilježiti' naš grad", napisala je Novak Srzić na svom Facebooku.

"Cajke su, nažalost, prodrle i do nas. Stvarno mi je žao kad vidim da mladost odlazi na takvu vrstu muzičkog treša. Mislim da je uzrok tome i taj što hrvatska muzika nije dovoljno zastupljena u medijima pa se mladi okreću stranoj. Ta niša za cajke očito se otvorila u nedostatku naše izvorne muzike poput klapa i tamburice", rekla je Hloverka.

Karleuša joj nije ostala dužna i brzo je odgovorila na Instagramu:

"Čitam da se neka gospođa iz Turističke organizacije Makarske ljuti što sam tamo imala nastup nazivajući me 'cajkom'. Cajka je pogrdan naziv za ženu koja se bavi muzikom iz Srbije. Valjda je vreme 'gospođo' da se manete šovinizma i seljačke zadrtosti i da se malo edukujete ko sam ja. Ne bruji Makarska o meni, kako kažete, nego cijeli svijet. Ne zato što sam ja 'cajka' nego što sam zvezdetina koju vole milioni i van granica Balkana, a vi, vi ste 'gospođo' jedna obična, prosta, malograđanka i zbog takvih kao što ste vi su u Hrvatskoj plaže poluprazne. Manite se mržnje i politike, jer ste do****** s tim i Bogu i narodu! Mlade ljude zabole za to, samo se vi u vašoj staroj glavi delite na Partizane, Četnike i Ustaše. I hvala Makarskoj na divnom provodu", napisala je Jelena na društvenim mrežama.

