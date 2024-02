Karleuša otkrila šta je sve uradila na sebi

Pjevačica Jelena Karleuša važi za jednu od najzgodnijih pjevačica na domaćoj estradi, a malo ko zna da je tek ponešto hirurški sredila na sebi, iako djeluje kao da je mnogo što šta operisala.

Naime, kako je svojevremeno pričala, ona je stavila silikone samo u grudi, dok je na lice stavila prirodne filere, koji se vremenom obnavljaju na korekcijama.

"Nikada na licu nisam apsolutno ništa radila, samo grudi. Mnogi misle kako moja guza nije prava, ali to je sve do vežbi. Nisam neko ko ludački trenira, mnogo toga je deo majke prirode. Ona se povećava ili smanjuje u zavisnosti od toga kako dobijam ili gubim kilograme. Na svom licu sam radila samo standardne estetske tretmane koji se tiču nege kože, a kad su usne u pitanju, to je filer koji se obnavlja i koji je skroz prirodan. Zato to ne ubraja u plastične intervencije jer to zapravo i nisu", objasnila je pevačica i dodala:

"Razumem da postoje ljudi koji žele da veruju u bajke da sam ja sva od plastike, da sam vadila rebra, da je moje lice operisano, da sam od nekih plastičnih delova. Ja sam uvek demantovala sve te gluposti kada je reč o mojoj zadnjici, o mojim rebrima, o mojim nogama, o mom nosu, o mom svemu".

Jelena je prije nekoliko godina u Beograd dovodila iz Turske jednog plastičnog hirurga, koji je održao kratko predavanje na temu raznih zahvata i toga kako ih on radi u svojoj klinici, prenosi Kurir.

