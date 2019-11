Karleuša otkrila zašto bi se Duško razveo od nje

Poznata pjevačica Jelena Karleuša je za medije u Srbiji govorila o braku, ali i novoj nekretnini koju su ona i suprug Duško kupili u beogradskom naselju Dedinje.

"Nisam se još uselila, kuća tek treba da se renovira, ali ja ne mogu da odolim da ne slikam, jer je stvarno prelijepa kuća. Dvorište je prelijepo i mislim da će to biti raj za Atinu i Niku, zaslužile su da imaju djetinjstvo u tako lijepom ambijentu. Imaću, konačno, veliku kvadraturu ormara jer u ovoj kući ne mogu ni da se okrenem. Tačnije, sve prostorije su postale moj garderober. Duško nema gdje da stavi svoje stvari. Ako se zbog nečega bude razveo, razvešće se zbog toga", rekla je ona, a prenosi "Story.rs".

Ali, to svakako nije jedina tema o kojoj je Jelena govorila. Naime, ona je otkrila šta njen suprug misli o njenim golišavim fotografijama.

"On kaže da se stalno slikam gola i da to više nema nikakvog smisla. Ne voli jednostavno. Pita me dokle ću, a ja kažem da se nije oženio domaćicom, nego Jelenom Karleušom", priznala je.