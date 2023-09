Karleuša otvoreno o Dušku Tošiću: On je moja životna greška

Nakon jedanaest godina diskografske pauze, Jelena Karleuša odlučila je da postavi stvari na svoje mjesto. Veliki uspjeh albuma "Alpha" i "Omega", dominacija na svim digitalnim platformama, okupacija "Tiktoka", mimovi, imitacije, ali i osporavanja i osude zbog eksplicitnih tekstova čine njen život ovih dana, na šta je i bez ovako ozbiljnog projekta navikla.

"Na čitavom albumu izgovaram tri ili četiri 'problematične' reči. Nisam znala da je Balkan tako 'na note'. Prosto vas sve nisam prepoznala. Mnogo ste fini svi! (smeh) Za radio i TV svaka od tih reči je cenzurisana, ne čuje se. Tako da nije bio problem u tim rečima koje su odzvanjale samo u mašti dušebrižnika, već u tome što sam napravila muzičko-kulturološki šok, donela novi avangardni i svetski zvuk i produkcijsku budućnost na ove prostore", istakla je Karleuša.

Jelena je otkrila da li joj je upravo kreativni rad na ovim zahtjevnim projektima pomogao da prevaziđete sve što joj se desilo u prethodne četiri godine.

"Ako mislite na majku, ona je moja živa rana koja ne zaceljuje. Samo sam se naučila da živim s tim. Ako mislite na Duška, on se potrudio svim silama da mi oteža svaki sekund života i pokaže kakva je životna greška, a ako mislite na linč koji s vremena na vreme doživljavam od javnosti, to vidim kao veliku motivaciju i inat. Zato postoji i pesma 'Minut' na kraju kojom zahvaljujem svima! Sve to što sam nabrojala, učinilo me je ovako jakom", rekla je pop diva.

Na albumu "Omega" nalazi se balada "Ja" za koju je Jelena sama pisala tekst. Karleuša ističe da je svu bol izbacila kroz te reči.

"U mom životu je oduvek bilo mnogo bola. To što sam za javnost i za život jaka žena, ne znači da me udarci ne bole. I životni i ljubavni, samo ja znam da trpim i da stegnem zube pa javnost misli da je normalno da se ja napadam, linčujem, izlažem pritisku, da mi se krše ljudska i ženska prava. Malo ko me i doživljava kao nežnu ženu i majku, više sam kao neki vanzemaljac u ovom našem društvu. Nažalost, mene je život toliko osnažio udarcima, toliko sam se borila i privatno i poslovno da ja za drugačiji način funkcionisanja, sem za klinč, gard i borbu, ne znam", rekla je ona i dodala:

"Volela bih da mi ovaj dosadašnji život nije bio tako stresan i bolan, ali takva mi je karma. Nekog bi sve ovo dotuklo, ali sam ja izabrala da nema predaje. Imam samo jedan život i neću da budem žrtva, imam ćerke, hoću da im budem primer kako se žena bori i pobeđuje, kako ne da na sebe i kako je jaka i kako se ne miri s porazom. Kao u pesmi, kada me ovaj grad i ovo društvo udare, ja okrenem i drugi obraz da pokažem da mi ne mogu ništa i da suze pretvaram u dijamante koji nikada ne gube sjaj. Pesma 'Ja' ima jake autobiografske momente... Poslušajte je pažljivo", poručila je pjevačica i zatim otkrila kome dozvoljava da vidi njenu ranjivu stranu. "Pokazujem ja moju nežnu stranu, ali je niko ne vidi. Ili ne želi da je vidi. Ljudi vide ono što žele da vide kada je reč o meni. Veoma su zaslepljeni sopstvenim predrasudama, bile one loše ili čak dobre. I jedna i druga strana preteruje u preuveličavanju, a ja se ne bunim jer je to zlatni recept šou-biz uspeha. Ali moji najbliži znaju ko sam ja zapravo", rekla je Jelena Karleuša za Stori.