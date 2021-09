Karleuša sa kćerkama prošetala Parizom

Pop zvijezda Jelena Karleuša sa ćerkama Atinom i Nikom Tošić uživa na odmoru u Parizu, a zbog stajlinga mame i kćerki nema sumnje da privlače veliku pažnju.

Karleuša sa ćerkama prošetala Parizom: Ljudi ne znaju u čiji stajling pre da gledaju

Naime, Jelena je nasljednice za rođendan koju su proslavil juče, 7. septembra, odvela na putovanje u Pariz, te je ove godine izostala velika i bajkovita žurka za prijatelje i porodicu koju su Atina i Nika imale tradicionalno svake godine.

Plavokosa pjevačica je sa ćerkama prošetala Parizom, a mnogi ne mogu da odluče u čiji stajling prije da gledaju, te nema sumnje da su Atina i Nika upravo od mame naslijedile istančan i originalan modni stil.

Karleuša je na sebi imala crni top i pantalone u istoj boji, stajling je upotpunila Balanciaga patikama i malom Luj Viton torbicom. Ona je istakla zanosne obline.

Atina je bila u farmerkama, majici i patikama, a baš kao i mama, nosila je Luj Viton torbicu i naočare za sunce. Nika je prošetala Parizom u roze kombinaciji, majici i šortsu, a svi su primijetili da je izrasla u pravu ljepoticu.

Podsjetimo, Atina je napunila 13, a Nika 12 godina. One su veoma popularne na društvenim mrežama, mnogi brendovi žele baš da ih one reklamiraju, a Karleušini fanovi kažu da su njih dvije prave mamine kopije.

Podsjetimo, pjevačica je veoma ponosna na svoje kćerke, Atinu i Niku, istala je da smatra da one vuku "skromni gen" koji zapravo posjeduju ona i njen suprug Duško Tošić.

"Izuzetno sam ponosna na to što narod, ljudi, mediji vide kakva su deca Atina i Nika. Kako su lepo vaspitane, skromne, to je ono što ide iz kuće. Meni je bilo jako bitno da ono što sam ja kao dete dobila od moje majke, kao neko osnovno, kućno vaspitanje, da to imaju i Atina i Nika", ponosna je Jelena.

"One su devojčice kojima je priušteno sve, ali koje baš zato uopšte ne daju prioritet materijalnim stvarima. Nisu bahate, razmažene. Uvek su me nervirala razmažena i bahata deca koja žele sve i žele odmah, tako da sam malo i možda preterala sa Atinom i Nikom, jer one ne žele ništa i ne traže ništa i onda kada im dođe rođendan i kada ih pitam šta žele za rođendan, one ne mogu da smisle, što me frustrira, ali takva sam bila i ja kada sam bila mala. Mora da vuku taj 'skromni gen'."

"Takođe je i Duško odrastao vrlo skromno i neko ko je ni iz čega napravio veliko ime i karijeru. Atina i Nika nisu mogle da budu drugačije. Nama je porodični stub vrednosti jako bitan. Nikada ljude nisam gledala ni po kakvom opredeljenu, materijalnom statusu, boji kože, nacionalnoj osnovi, veroispovesti. Baš ih učim da budu kao ja. One su male, ali mislim da rastu u dobre ljude. Sutra mene neće biti, a one treba da menjaju svet", istakla je Jelena.

(Telegraf.rs)