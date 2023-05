Katarina Grujić emotivno o odlasku voljene osobe: "Iznenadila nas je njena smrt"

Pjevačica Katarina Grujić gostujući u jednoj emisiji prisjetila se najvećeg gubitka koji je doživjela.

U emotivnoj ispovijesti ispričala je koliko je bila vezana za voljenu osobu koje više nema.

Riječ je od njenoj baki sa kojojm je provela cijelo svoje djetinjstvo, a njen odlazak je teško podnijela cijela njena porodica.

"Baka je umrla pre godinu dana. To je bilo jako teško jer sam ja celo svoje detinjstvo pre nego što sam krenula u školu provodila sa bakom i dekom iz Trstenika", rekla je Kaća kroz suze.

Pjevačica je otkrila da je ništa u životu nije pogodilo toliko i da je nakon njenog odlaska postala još svjesnija koliko je bila vezana za nju.

"Iznenadila nas je njena smrt, jednostavno osobe više nema. Ne pamtim da me je nešto za mojih trideset godina pogodilo više od toga. Bila sam jako vezana za nju", ispičala je pjevačica u emisiji "Na terapiji".

Podsjetimo, Katarina je nedavno otkrila i zbog čega se ne pojavljuje često sa suprugom Markom u javnosti.

"On to nije nikada javno ni krio. Marko nije iz ovog sveta i nije da mu sveta. Mada ispoštovao je svaki put. Kada sam se ja porodila on je stajao ispred 10 novinara i davao izjavu. Nije hteo, ali je ispoštovao zbog mene. Tako da ovo je moj deo posla, dok ovo nije njegov deo posla i ja se ne bunim", rekla je pjevačica, prenosi Grand.