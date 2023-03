Katarina Grujić na nastupu udarila momka iz publike

Pjevačica Katarina Grujić otkrila je da je na jednom nastupu doživjela neprijatnost od strane jednog momka iz publike, a da bi se odbranila ona ga je udarila.

"Dečko se popeo na binu s namerom da mi da novac za pesmu, ali hteo je da mi stavi pare u dekolte, pa sam momentalno odreagovala", rekla je Kaća i dodala:

"Odmah sam ga udarila po toj ruci, a obezbeđenje je takođe videlo šta se dešava, pa su i oni reagovali. Tako je to po klubovima, nije uvek sjajno, dešavaju se situacije da neko iz publike poželi pesmu i to je ok, ali zna se red i kakvo je ponašanje primereno. Nije mi jasno odakle im potreba da to rade, srećom, meni se to desilo samo jednom i nikada više", rekla je pjevačica, prenosi Skandal.

Katarina je nedavno odlučila da pametno investira novac i pokrene još jedan, privatni biznis u dogovoru sa rođenom sestrom. Ona i njena sestra Bojana odlučile su da izgrade luksuznu kuću u Kolašinu na obroncima planine Bjelasice.

"Bila je to najvećim delom ideja moje rođene sestre, a ja sam odlučila da u tome učestvujemo zajedno. Naš otac je iz Kolašina, tako smo došle na ideju da napravimo neke vikednice za izdavanje u koje će ljudi moći da dođu i da uživaju jer je skijališet na dva minuta od naše kuće. U pitanju je zaista pravi kutak za uživanje, a goste imamo preko cele godine", otkrila je pjevačica za Grand.