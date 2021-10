Katarina Grujić pokazala kako izgleda u osmom mjesecu trudnoće

Pjevačica Katarina Grujić pokazala je koliko uživa u trudničkim danima i podijelila snimak na društvene mreže.

Pjevačica je posetila frizera, skratila kosu i pokazala svoj novi imidž, koji je oduševio njene pratioce.

Katarina, koja je inače u osmom mjesecu trudnoće i čeka dijete sa fudbalerom Markom Gobeljićem, trudila se sve da sakrije od javnosti, ali sada se više ne krije.

Ona je pozirala u širokom džemperu ispred ogledala, ali kako je u podmakloj trudnoći, stomačičić se primjećivao.

Podsjetimo, Katarina je nedavno organizovala tajno vjenčanje, pa otkrila da joj se život nije mnogo promijenio otkako je postala gospođa Gobeljić.

"Nije ovo nikakva promena, zajedno živimo od januara, sada nam je samo još lepše. Mislili smo da će biti dečak, a kada smo saznali da će biti devojčica, odabrali smo ime Katja, mislim da se uklapa uz prezime. Nisam ništa očekivala, bio je težak period, korona, niko nije imao nadu da će nešto krenuti na bolje" ispričala je ranije Kaća.

Katarina je dodala da su joj se ove godine ipak desile najljepše stvari.

"Meni su se ove godine ipak desile najlepše stvari. Verila sam se, saznala da sam trudna, a onda se venčali uz porodicu. Srećna sam na svim poljima, našla sam srodnu dušu, nadam se da će tako biti do kraja života. Meni je uvek bila najbitnija sreća i zdravlje. Uvek sam pričala da ako se udam, to će biti do kraja života", reka je pjevačica tada.

(Telegraf.rs)