Katarina Grujić progovorila o "braku na daljinu" sa Gobeljom

Razvodi na estradi proteklih nedjelja glavna su tema javnosti, a udaljenost bračnih partnera svakako može napraviti problem, te navesti nekoga od njih na prevaru.

"Kod nas zaista nema ljubomore. Možda sam nekada proveravala telefon, ranije u vezama, ali sada u braku, ne. Znate kako, sigurno se ne bih udala za nekog za koga mislim da nije veran i zbog koga bijem glavu i ne spavam noćima", rekla je Katarina, a potom dodala:

"Bitno je osetiti mir, a ja sam osetila da je Marko dobar čovek i da je pravi za mene. Stvarno ne brinem kada je on u pitanju. Kada neko želi da te prevari, prevariće te i kada ode do prodavnice i da baci đubre, to su sve gluposti. Znam kakva je Marko osoba. Ni on nije ljubomoran, mislim u granicama normale postoji neka doza ljubomore, ali ne da se proveravaju telefoni".

Podsetimo, fudbaler Marko Gobeljić nedavno se zbog posla preselio u Atinu, a Katarina je otkrila da joj to teško palo, piše Informer.

"Teško je, jer od trenutka kada smo počeli zabavljanje, verili se, venčali, nismo se odvajali uopšte. On je vikendima u karantinu, ja vikendima radim i to je to, svih ostalih dana smo zajedno i živimo zajedno. Ali sad odvojeni skroz i da ja odem jednom u mesec dana, mnogo je malo i velika je promena i za mene i za njega. Uvek kažem, mladi smo, zdravi smo, pravi smo. Znamo zašto sve ovo radimo, za budućnost našeg deteta, nas i bićemo mi ponovo zajedno".

