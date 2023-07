Katarina Grujić progovorila o krizi u braku sa Gobeljićem

Katarina Grujić sa fudbalerom Markom Gobeljićem uživa u skladnom braku i imaju kćerku, a sada je prokomentarisala navode da imaju krizu u braku.

"Suprug mi je podrška,a nismo ljubomorni, ne svađamo se nikad, čak ni za sitnice. Priča se da imamo krize ali to nije tačno, ne utiče na nas jer znamo da je laž. Ni ja nisam ljubomorna ni on, sami smo se birali", započela je pjevačica, a onda prokomentarisala i mlađe zvezde u usponu.

"Nemam nista protiv pevača novije generacije koji počnu kao influenseri. Svi koji traju traju s razlogom. I ja koristim mreže, ali ne i TikTok, koji bi volela da znam da koristim, na Instagramu me niko me muva to ne obraćam pažnju", rekla je Katarina Grujić koja se pojavila na festivalu u Vrnjačkoj Banji, prenosi Kurir.