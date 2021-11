Katarina Radivojević: Botoks radim, ali toliko da mogu da se namrštim

Glumica Katarina Radivojević (42) otkrila je kojim se estetskim intervencijama podvrgla i da li neke planira da odradi u bližoj ili daljoj budućnosti.

"Pomalo radimo botoks, toliko da i dalje mogu da se namrštim jer to moram zbog posla. Slažemo se da je manje - bolje. Tretirali smo celo čelo i malo oko očiju, bore smejalice. Ja imam 42 godine i to je nešto što se vidi. Imam izuzetno svetle oči i škiljim, pa kada se leto približi kraju, vidi se poneka bora viška", otkrila je glumica.

"On mi tada kaže: 'Krenula je bora.' Tada dodamo botoks, ako ništa ne snimam. On je veliki esteta i veliki profesionalac, i ume to da uradi na pravi način", rekla je Katarina.

Glumica je istakla je da ne želi da zvuči pretenciozno, ali da se rodila sa velikim ustima, velikim očima, jakim vilicama i jagodicama.

"Nije bilo potrebe da nešto menjam. Razumem devojke kojima intervencije daju samopuzdanje, ali to bi trebalo da se uradi sa merom i ne bi trebalo preterivati. Moje iskustvo je pokazalo da žene koje puno toga menjaju na sebi, to rade jer nisu sigurne same sa sobom. I to mi je u redu, ako im to pomogne da dobiju samopouzdanje. Kada biste videli mog tatu bilo bi vam jasno da su moja usta prirodna, a bilo je prozivki po tabloidima da sam ih radila. On je ostario, ali i dalje ima ta usta", reklaje ona, prenosi Telegraf.

"Mnogo se bojim operacija i agresivnijih intervencija, jer je meni lice alat za rad. Imam spuštene kapke i rekli su mi da ću u jednom trenutku morati da uradim podizanje. Sve moje prijateljice su radile botoks koliko i ja. Njihove savete slušam i obično ih pustim da nešto urade prve pa da vidim kako to izgleda", ispričala je glumica u emisiji "Generalka".