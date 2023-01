Katarina Živković: Tukli su me, batinama ništa ne fali

Pjevačica i nekadašnja učesnica „Zvezda Granda“ Katarina Živković otkriva šta misli o današnjem vremenu i odnosima izmešu muškarca i žene, kako se treba ophoditi prema deci i da li suprotnom polu treba vjerovati.

Pjevačica je iznenadila svojim stavom, naročito kada su djeca u pitanju, ali Katarina se potrudila da objasni zašto se drži baš takvog mišljenja:

"Mene su tukli kada sam bila mala i ništa mi ne fali. U nekim slučajevima batina je iz raja izašla. Ova vremena su mnogo nezgodna zbog telefona i društvenih mreža, pa je klince teško kontrolisati. Roditelji treba prvo da ih kazne oduzimanjem mobilnih, a ako ni to ne pomaže onda ih tucite", rekla je pevačica.

Ona je takođe objasnila da smatra da su muškarci naspram žena šampioni u laganju i manipulaciji.

"Ni žene nisu uvek iskrene, ali se na nama to lako primeti. Mi češće sakrijemo istinu ali su to sitnice uglavnom, a muškarci su veštiji i to oko krupnijih stvari", rekla je Kaća i dodala da brak u kojem žena zarađuje više od muža može da opstane.

"Naravno da može, važno je da se ljudi vole, a ne ko koliko ima para. Ipak, kad je žena uspešna i bogata, muškarac može da se oseti inferiorno", Katarina se nadovezala na to da nežniji pol ne mora da bude dobra domaćica da bi se udala:

"Žena ne mora da bude domaćica jer živimo u 21. veku. Ako muškarac očekuje od žene da bude odlična kuvarica i domaćica, a ona pristane na to, to je njihova stvar. Žene sve manje kuvaju jer nemaju vremena, a i sve mogu da naruče. Kada se udam i postanem majka, naučiću da kuvam. Da bi neko uživao u spremanju hrane, to mora da voli. Ništa ne treba da se radi na silu", ispričala je Živkovićeva za Informer.